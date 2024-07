UWAGA na pogodę na Pomorzu. To będzie groźne popołudnie, wieczór i noc na Pomorzu. Nadchodzą burze z wichurami

Dla pozostałej części Pomorza, aż do linii Wisły, wydano ostrzeżenie 2 stopnia. Najmniej zagrożone są powiaty na wschodzie regionu, gdzie obowiązuje alert 1 stopnia.

W związku z tym, mieszkańcy mogą spodziewać się opadów deszczu w ilości od 30 mm do 40 mm, miejscami nawet do 80 mm. Nie wykluczone są także opady gradu oraz pojawienie się trąb powietrznych.

- Najsilniejsze burze prognozowane są w godzinach popołudniowych i wieczornych. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C, nad morzem około 28°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burzy porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie możliwe porywy do 120 km/h.