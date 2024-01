Uwaga na sztorm! Jest ostrzeżenie drugiego stopnia dla wschodniej części strefy brzegowej

Ostrzeżenie drugiego stopnia we wschodniej części strefy brzegowej

Od Latarnii Rozewie do wschodniej granicy państwa, na tym terenie wydano ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Alert został opublikowany 23 stycznia o godz. 9:00 i jest aktualny do godz. 23.

- Przebieg: Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali B - informuje Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

