Uwaga! Policyjne radiowozy wyjechały do Gdańska w nowych, zimowych "uniformach" ZDJĘCIA

A tak na poważnie to warto wspomnieć o tym, jak przygotować samochód do drogi zimą

Przepisy ruchu drogowego jasno określają, że „pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak […] utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę […], zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu” (art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Za nieprzestrzeganie tych zasad może zostać nałożona grzywna w kwocie nawet do 3000 zł.

Jak w takim razie przygotować samochód do drogi, gdy bardziej przypomina on ulepionego bałwana niż pojazd?

Niż Brygida jest coraz bliżej Polski. Jeżeli chodzi o wystąpienie śnieżyc, najbardziej prawdopodobne będzie to na Podkarpaciu, Małopolsce, ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie. W tych rejonach…

Co to dokładnie znaczy? Jeżeli pojazd nie został utrzymany w należytym stanie – czyli takim, który nie zagraża bezpieczeństwu kierującego – np. samochód będzie tylko częściowo odśnieżony i będziemy mieli ograniczone pole widzenia – za nieprzestrzeganie powyższego artykułu policjant może wymierzyć karę grzywny w postaci mandatu na zasadach ogólnych. Kwota mandatu zaczyna się od 20 złotych a kończy na 3 000 złotych. To, jaką kwotę mandatu otrzymamy zależy od samego policjanta, który na miejscu ocenia jak stan naszego pojazdu wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.