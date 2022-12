Uważaj! Nie wchodź na lód. Policjanci wydali ostrzeżenie. Tak próbują zapobiec tragediom, których na Pomorzu nie brakuje OPRAC.: Red.

Policjanci wydali ostrzeżenie KPP Człuchów

Minusowa temperatura kusi pasjonatów wędkarstwa do łowienia ryb spod lodu, a miłośników łyżwiarstwa do zabawy na zamarzniętych akwenach wodnych. Policja przestrzega przed tego typu akcjami i radzi, co robić, gdy ktoś wpadnie do zimnej wody.