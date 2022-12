V PKO Baltic Volleyball Cup. Siatkarskie drużyny z Krakowa, Warszawy, Olsztyna i Bydgoszczy w hali przy ul. Kołobrzeskiej OPRAC.: Rafał Rusiecki

Od piątku do niedzieli, od 2 do 4 grudnia, hala Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Kołobrzeskiej będzie miejscem, gdzie rywalizować będą juniorskie drużyny siatkarskie. Do Gdańska zawitają ekipy z Krakowa, Warszawy, Olsztyna oraz Bydgoszczy, a łącznie z dwoma juniorskimi zespołami Trefla rozegrają 15 meczów.