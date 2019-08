VERVA Street Racing w Gdyni, dzień pierwszy. Robert Kubica i inne gwiazdy sportów motorowych dały prawdziwe show ZDJĘCIA

Zmagania Formuły 1 co roku obserwuje na całym świecie obecnie już około 1,5 miliarda osób. W Polsce kibice mogą to robić tylko przed ekranami telewizora, gdyż wyścigu w ramach tego elitarnego cyklu w naszym kraju nie ma. Namiastkę tego, jak F1 może wyglądać na żywo, dostali natomiast fani dziś w Gdyni podczas wielkiej imprezy motoryzacyjnej VERVA Street Racing. Na specjalnie zbudowanym torze ulicznym przy skwerze Kościuszki pojawił się Robert Kubica i jego bolid zespołu ROKiT Williams Racing. Słynny kierowca, podziwiany na całym świecie za niewiarygodny wręcz powrót do F1, nie tylko pozdrawiał publiczność, czy pozował do zdjęć, ale także wsiadł do potężnej maszyny, aby zaprezentować jej możliwości.

- Co za niesamowity huk! - mówił pan Adam, jeden z kibiców, który obserwował pokaz. - Nie miałem pojęcia, że to w ten sposób wygląda. W telewizji nie słychać tego hałasu.

Kibice mieli dziś okazję podziwiać w Gdyni także inne polskie gwiazdy sportów motorowych, w tym uczestników słynnego Rajdu Dakar, Kubę Przygońskiego, Macieja Giemzę i Adama Tomiczka. Popisywali się oni swoimi umiejętnościami nie tylko na skwerze Kościuszki, ale przede wszystkim na kolejnym torze na plaży miejskiej. Piaszczysta nawierzchnia była dla nich idealna, aby zaprezentować, z czym muszą się mierzyć podczas Rajdu Dakar.