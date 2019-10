VII Gala Ladies in Red pod hasłem "OnkoKOBIETA" . Pokaz mody, wystawa i kalendarz na 2020 rok

Za nami już VII Gala Ladies in Red, która odbyła się 6.10.2019 r. w hotelu Mercure w Gdańsku, pod hasłem "OnkoKOBIETA". To kolejna edycja niecodziennego wydarzenia z wyjątkowym pokazem mody, gdzie w rolę modelek wcieliły się panie, które wygrały z rakiem. Były to pacjentki WCK w Gdańsku i podopieczne Akademii Walki z Rakiem.

Każda z modelek, oprócz tego, że zaprezentowała się na czerwonym dywanie, podzieliła się też swoją historią, aby dać świadectwo i nadzieję, iż z choroby można wyjść i dalej cieszyć się życiem, realizować swoje pragnienia oraz wyglądać pięknie i kobieco. - Taki pomysł to zastrzyk energii, lepsze niż najlepsza tabletka w aptece - powiedziała jedna z modelek pokazu mody Organizatorem tego wydarzenia była Maria Gotkiewicz autorka projektu Ladies in RED. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek pomorski Mieczysław Struk. Na gali obecni byli wicemarszałek Agnieszka Kapała-Sokalska oraz wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk. - Chcę, aby ta gala była piękną przygodą i rodzajem nietypowej terapii dla modelek, aby dał motywację i nadzieję osobom chorym, a dla zdrowych był rodzajem zatrzymania i wdzięczności za dar zdrowia - mówi Maria Gotkiewicz. Poza pokazem mody odbyły się także prelekcje specjalistów na temat profilaktyki i zdrowia. Można było też obejrzeć inspirującą wystawę fotograficzną pt. "Życie jest piękne pomimo...". Zaprezentowano na niej zdjęcia 12 OnkoKOBIET, wykonane podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych. Maria Gotkiewicz zajęła się wizerunkiem pań, a Agnieszka Janowska jest autorką artystycznych fotografii. Zdjęcia i historie kobiet znalazły się w kalendarzu na rok 2020. Wieczór uświetnił występ charyzmatycznego saksofonisty i wokalisty Felipe Alvarado. Piękne tango wykonała jedna z modelek z mężem oraz ich parą przyjaciół. Czytaj także Potrzebna pomoc dla kobiety chorej na złośliwy nowotwór

