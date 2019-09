VIVA OLIVA. Wielkie święto gdańskiej dzielnicy 15.06.2019 [ZDJĘCIA]

Wielkie święto gdańskiej dzielnicy Oliwa rozpoczęło się o godzinie 12 w sercu starej Oliwy na ulicy Opata J. Rybińskiego i na Placu Inwalidów Wojennych. Specjalnie z okazji uroczystości ul. Rybińskiego została wyłączona z ruchu drogowego i na ten jeden, wyjątkowy dzień, stała się deptakiem.

VIVA OLIVA zostało już po raz ósmy zorganizowane przez Fundację Wspólnota Gdańska, która do współpracy zaprosiła liczne firmy, instytucje, artystów, rękodzielników, gastronomików oraz - przede wszystkim - mieszkańców Oliwy, którzy wspólnie mogli świętować, biorąc udział w niezliczonych atrakcjach dla dzieci, rodzin, dorosłych i seniorów.

- Nasze święto pokazuje, że razem można zrobić wszystko – mówiła Marzena Świtała, koordynatorka wydarzenia. – Oliwa to wspaniałe miejsce do życia, pracy, wypoczynku. Inicjatywa, by corocznie prezentować jej potencjał kulturalny, edukacyjny i artystyczny, zrodziła się właśnie na skutek zachwytu Oliwą. Program święta co roku układamy wspólnie z mieszkańcami i ludźmi, którzy są z dzielnicą związani. Piknikowa, luźna forma święta sprzyja rozmowom z sąsiadami i nie tylko, nawiązywaniu i pogłębianiu relacji i oczywiście sprawia, że podczas święta wszyscy się relaksujemy i uśmiechamy do siebie!