Volvo Gdynia Sailing Days 2020. Węgier Zsombor Berecz mistrzem Europy w klasie Finn [ZDJĘCIA, WIDEO]

Drugi był ubiegłoroczny złoty medalista, mistrz olimpijski z 2016 roku z Rio de Janeiro i czterokrotny mistrz świata Brytyjczyk Giles Scott , a trzeci, co jest sporą niespodzianką, Joan Cardona Mendez . 22-letni Hiszpan wygrał jednocześnie rywalizację wśród młodzieżowców. Drugi w kategorii do lat 23 był Fin Oskari Muhonen (ogólnie 18.), trzeci Estończyk Taavi Valter Taveter (27.), a piąty Kacper Mazurek (AZS UW Warszawa, 45.).

- Przez kontuzję i operację nogi nie żeglowałem ponad rok, ale z każdym dniem radziłem sobie w Gdyni coraz lepiej. Myślę, że to dobra prognoza przed następnymi miesiącami treningów, które pozwolą mi z dodatkową energią przystąpić do wiosennych przygotowań i do walki o olimpijską kwalifikację. W klasie Finn do obsadzenia zostało jedno miejsce, a kto pojedzie do Tokio rozstrzygnie się na początku maja podczas mistrzostw świata w Porto – powiedział 33-letni reprezentant gdańskiego klubu.

Łukasz Lesiński (YK Stal Gdynia) uplasował się na 28. pozycji, 39. był Andrzej Romanowski (OŚ AZS Poznań), a 43. Krzysztof Stromski (YC Rewa). Ponadto Romanowski wywalczył czwartą lokatę wśród Mastersów (powyżej 40 lat) oraz drugą w kategorii Grand Masters (+50). Najlepszy okazał się brązowy medalista mistrzostw Europy z 2017 roku Chorwat Milan Vujasinović (13.), a kolejne miejsca zajęli Portugalczyk Filipe Silva (37.) i Rosjanin Feliks Denikajew (38. – triumfował w Grand Masters).