W Albanii powstał nowy, jedyny w Europie park narodowy dzikiej rzeki. Co oferuje turystom? Czy warto się tam wybrać?

Co można zobaczyć i robić w unikatowym Parku Narodowym Dzikiej Rzeki Wjosa w Albanii? Na turystów czeka tu piękna przyroda, niesamowite spływy wśród malowniczych kanionów, naturalne SPA, a nawet zabytki UNESCO.

Jeśli planujecie wycieczkę do Albanii np. na długi weekend czerwcowy albo wakacje, zajrzyjcie do najnowszego albańskiego parku narodowego. To prawdziwy unikat – można tu zobaczyć jedną z ostatnich nieuregulowanych rzek w Europie, śmigać na kajakach i pontonach, zwiedzać jaskinie i zabytki UNESCO, wygrzewać się w źródłach termalnych, a także obserwować zwierzęta, w tym zagrożone gatunki. Przekonajcie się, co oferuje najnowsza przyrodnicza atrakcja Europy – Park Narodowy Dzikiej Rzeki Wjosa w Albanii.

Nowy park narodowy Albanii zachwyca swoim pięknem

Park Narodowy Dzikiej Rzeki Wjosy w Albanii to najnowsza przyrodnicza atrakcja Europy. Został oficjalnie ustanowiony 15 marca 2023 r. To jedyny w swoim rodzaju park narodowy dzikiej rzeki, obejmujący dorzecze Wjosy, jednej z ostatnich niemal nieuregulowanych rzek w Europie. Wjosa ma swoje źródła w Grecji, ale większa część koryta rzeki leży w Albanii. Łącznie z dopływami Wjosa oferuje miłośnikom kajakarstwa ok. 400 km szlaków wodnych wśród wyjątkowo malowniczych kanionów. Wjosa, płynąca przez Grecję i Albanię, to jedna z ostatnich nieuregulowanych rzek Europy. Photo by Nicolas Jehly on Unsplash Oprócz idealnych warunków do raftingu, Park Narodowy Dzikiej Rzeki Wjosa to także dom dla ok. 1300 gatunków zwierząt, w tym 13 zagrożonych. Zwłaszcza w okolicy pięknej leguny Narta, mającej status rezerwatu przyrody, można spotkać np. flamingi, pelikany, sępy i szakale złociste, a w wodach Adriatyku nawet delfiny.

Nic dziwnego, że piękne i unikatowe dorzecze Wjosy nazywane bywa „błękitnym sercem Europy”. Nowy park narodowy Albanii na mapie: Czytaj też: Nowa atrakcja turystyczna w Karkonoszach. Nowoczesne Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne zachwyca

Długa batalia o park narodowy wokół Wjosy. Zaangażował się nawet hollywoodzki gwiazdor

Albańczycy od dawna starali się wskazywać turystom ten piękny region jako idealne miejsce do aktywnego wypoczynku w niskich cenach. Jednak dopiero od 15 marca 2023 Wjosa cieszy się pełną ochroną prawną. Decyzja o utworzeniu parku narodowego została podjęta po długoletniej batalii prawnej, toczonej między obrońcami przyrody i przedsiębiorstwami energetycznymi, które chciały budować na Wjosie i jej dopływach zapory i hydroelektrownie. W akcję protestacyjną włączyła się m.in. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), a także słynny hollywoodzki gwiazdor Leonardo DiCaprio, znany ze swojej działalności na rzecz środowiska.

Ostatecznie premier Albanii Edi Rama uroczyście ogłosił utworzenie nowego parku narodowego. Jedyny w Europie park narodowy dzikiej rzeki już zaprasza turystów. Planowana jest też rozbudowa infrastruktury turystycznej, której pierwsze elementy mają zostać udostępnione na początku 2024 r. Zobaczcie film z kampanii na rzecz utworzenia parku narodowego wokół Wjosy.

Czy warto wybrać się nad Wjosę? Atrakcje nowego parku narodowego

Cały Park Narodowy Dzikiej Rzeki Wjosa ma ok. 6,5 tys. km kwadratowych powierzchni (ok. 12 razy więcej niż powierzchnia Warszawy). Obejmuje dorzecze Wjosy i jej dopływy. Położony jest ok. 2,5-3 godziny jazdy samochodem od Tirany, stolicy Albanii. Czy warto wybrać się do tej nowej przyrodniczej atrakcji Albanii? Na pewno park narodowy wokół Wjosy powinni odwiedzić miłośnicy natury i aktywnego wypoczynku. Jednak na turystów czekają tu nie tylko wartki nurt rzek i pachnące lasy. Park narodowy skrywa też dodatkowe atrakcje, w tym nawet zabytki UNESCO i naturalne spa.

Główne miasta położone blisko parku to urocze, historyczne Gjirokaster, Permet i Tepelene. Co warto w nich zobaczyć? Gjirokaster to jedno z dwóch albańskich miast-muzeów. Od 2008 roku cieszy się statusem obszaru UNESCO. Wszystko za sprawą świetnie zachowanej starówki z czasów osmańskich, pełnej domów wykonanych z kamienia. Do zwiedzenia jest także zamek Lekli, a także kilka miejsc związanych z życiem najsłynniejszego albańskiego pisarza Ismaila Kadare, który właśnie w Gjirokaster spędził większość życia, a także umieszczał akcje swoich powieści. Starówka Gjirokaster jest wpisana na listę UNESCO od 2008 r. Photo by Envi Taraku on Unsplash Permet to świetna baza wypadowa do Parku Narodowego na kajaki i rafting. W okolicy działają też stadniny koni, które można wynająć na przejażdżkę. Turyści powinni wybrać się na wycieczkę np. nad rzeką Langarica, nad którą rozpięty jest zabytkowy most Kadiut. Region Permet słynie też ze swojej pysznej kuchni – szczególnie warto spróbować dżemów, kompotów, wina i rakii. Jedną z atrakcji Permet jest zabytkowy most Kadiut. Photo by Xhiliana Cane on Unsplash Tepelena przyciąga turystów swoim malowniczym zamkiem, siedzibą Alego Paszy, który w czasach Osmanów, na przełomie XVIII i XIX w., był zarządcą całej prowincji, choć swoją karierę zaczynał jako rabuś na drogach. Tepelena świetnie nadaje się jako baza do wycieczek nad Wjose, tu też zaczyna się spływ kajakowy po pięknym kanionie Langaricy. Warto wybrać się też na wycieczki do naturalnych cudów parku narodowego, np. jaskiń Petranik i gorących źródeł w Benja. To prawdziwe naturalne SPA, a woda jest tu tak gorąca, że aż paruje. Wjosa i jej dopływy nadają się świetnie na rafting. Miłośnicy spływów na pontonach lub kajakach mogą tu spędzić niezapomniane wakacje. Photo by Abenteuer Albanien on Unsplash Laguna Narta to rezerwat, w którym można obserwować dzikie zwierzęta, w tym kilka unikalnych gatunków ptaków. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Pasztilla aka Attila Terbócs, CC BY-SA 4.0