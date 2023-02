W AP Orlenie Gdańsk zagra nowa piłkarka? Pomorskie drużyny przygotowują się do wiosny i do walki o utrzymanie w Orlenie Ekstralidze Kobiet

Pogoń, jako beniaminek, dzielnie poczynała sobie w rundzie jesiennej, ale to było za mało, aby na półmetku rywalizacji być na bezpiecznym miejscu w tabeli. Pogoń zajmuje przedostatnie miejsce i do najbliższej bezpiecznej pozycji, którą zajmuje… AP Orlen, traci dwa punkty. Pomorskie zespoły nie miały jeszcze okazji zagrać ze sobą i zaległość odrobią 12 kwietnia. Jesienny mecz tych drużyn został odwołany ze względu na opady śniegu i zły stan boiska. Wiosną zatem drużyny APOrlenu oraz Pogoni Dekpol zmierzą się ze sobą dwukrotnie i wyniki tych meczów mogą mieć bardzo duże znaczenie dla końcowego układu ligowej tabeli w kontekście walki o utrzymanie.

Drużyna AP Orlenu będzie chciała zaprezentować się wiosną znacznie lepiej po nieudanej rundzie jesiennej. Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego mają za sobą zgrupowanie w Cetniewie, a z drużyną trenowała Federica Dall’Ara. To zawodniczka Hydrotrucku Sportowej Czwórki Radom, która była najlepszą strzelczynią pierwszej ligi i architektką awansu zespołu do Ekstraligi. Jesienią w elicie strzeliła dwa gola. Piłkarka ma ważny kontrakt w Radomiu, więc jeśli zespół z Gdańska będzie chciał ją pozyskać, to tylko na zasadach transferu definitywnego. Jeszcze przed wyjazdem na zgrupowanie do Cetniewa drużyna AP Orlenu wygrała w sparingowym meczu z Marcusem Gdynia 8:0. W kolejnym sparingu AP Orlen pokonał ligowe rywali, czyli zespół Pogoni Szczecin 2:0. Bramki strzeliły Kim Sanford oraz Klaudia Słowińska.