W B klasie też może powiać profesjonalizmem. Tylko Lechia Gdańsk imponuje aktywnością w przerwie zimowej

Tylko Lechia Gdańsk profesjonalna w amatorskiej B klasie

B klasa to na Pomorzu najniższy szczebel piłkarski. W głównej mierze to rozgrywki dla pasjonatów futbolu, którzy zawodowo spełniają się w innych branżach. Grze na tym poziomie sprzyjają terminarz (co do zasady mecze tylko w weekendy), a także bliskie wyjazdy (na Pomorzu funkcjonują cztery grupy określane jako Gdańsk, dwie wokół Malborka i dwie wokół Słupska).

Powiewem świeżości w drugiej grupie B klasy jest pojawienie się drużyny Tylko Lechia Gdańsk. Zespół prowadzony przez trenera Macieja Kalkowskiego rozbudza zainteresowanie kibiców, bo nawiązuje do biało-zielonych barw dużo większej Lechii. W amatorskiej lidze występują więc piłkarze, którzy przed laty występowali nawet w ekstraklasie. Epizodycznie grał w niej Marek Zieńczuk, czy Piotr Wiśniewski. Częściej na boisku przy Traugutta i w okolicach Gdańska można było zobaczyć w akcji m.in. Rafała Kosznika, Krzysztofa Bredego, Janusza Melaniuka, Macieja Kostrzewę, Michała Pietronia, czy Krzysztofa Rusinka.