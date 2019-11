W ciągu 5 lat miasto Gdańsk zamierza wyremontować 1500 lokali komunalnych. Jednocześnie szykuje podwyżkę stawek czynszu

- Dziś przychodzi moment, gdy trzeba powiedzieć, że proces uwłaszczenia mieszkańców powoli dobiega końca. W niektórych miastach już się skończył. Co do budynków powyżej trzech lokali, należących w 100 proc. do miasta, chcemy wstrzymać sprzedaż tych lokali, jeżeli do dnia wejścia w życie uchwały nie został złożony wniosek o wykup – mówi wiceprezydent Gdańska. - Jednocześnie, do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy będę mieli szansę złożyć wniosek o zamianę lokalu. Ten wniosek da w przyszłości uprawnienie do wykupienia lokalu, ale już we wspólnocie. W budynkach, w których jest od 2 do 3 lokali utrzymana zostanie 90-proc. bonifikata. Co do domków jednorodzinnych, do tej pory była możliwość wykupu, ale za 100 proc. wartości. Mieliśmy świadomość, że remonty domków są dużym obciążeniem dla gminy, z drugiej strony nie dawaliśmy najemcom możliwości, by wzięli nieruchomości we własne ręce. W 2020 r. zaproponujemy sprzedaż domków z bonifikatą 70 proc., w 2021 r. z bonifikatą 50 proc. oraz w 2022 r. z bonifikatą 0 proc. Co do lokali we wspólnotach mieszkaniowych, założyliśmy sprzedaż z bonifikatą 90 proc. jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 lipca 2020 r. Dajemy okres przejściowy ponad 6 miesięcy na złożenie wniosku.