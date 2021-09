W Czersku protestowali przeciw tzw. Bestiom: - My nie chcemy pedofili, by dzieci gonili!

Filia Ośrodka w Gostyninie ma być w Czersku

Placówka w Gostyninie jest przepełniona, brakuje w niej miejsc. Trzeba było znaleźć nową lokalizację, do czasu aż zakończy się rozbudowa ośrodka w Gostyninie. Padło na Czersk, bo tu jest pusty budynek po byłym więzieniu dla kobiet. W samym centrum miasta! Obok są szkoła, przedszkole, bloki, dworzec kolejowy. Ścisłe centrum miasta. To oburza wielu.

Dziś kilkuset czerszczan wyszło na ulice, by zaprotestować przeciwko takiej decyzji władz. Na czele pochodu szedł burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski, który jest za swoimi mieszkańcami, którzy boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci.