W czwartek możliwy jest w województwie pomorskim silny wiatr i przerwy w dostawie prądu. Kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Uwaga na podmuchy! Zabezpiecz rzeczy

Jak poinformował bryg. Łukasz Płusa z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, tylko dziś w godz. 8 -17 w związku z warunkami atmosferycznymi strażacy interweniowali w województwie pomorskim aż 94 razy.

W większości przypadków były to lokalne podtopienia, co wiązało się z koniecznością pompowania wody z zalanych terenów. W pięciu przypadkach strażacy musieli też usuwać drzewa przewrócone przez wiatr. Niestety w najbliższych co najmniej kilkunastu godzinach sytuacja się prawdopodobnie nie poprawi.

Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili pomarańczowe ostrzeżenie o silnym wietrze jeszcze do jutra, czwartku 25 stycznia do godz. 3 w nocy dla znacznej części województwa pomorskiego. Możliwe są podmuchy o sile nawet 85 km/h, głównie z południowego zachodu, a także lokalne burze.