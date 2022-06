W długi czerwcowy weekend razem z PKP Intercity? Przewoźnik przygotował specjalną ofertę dla podróżnych

Pociągiem nad morze albo w góry. Długi weekend 16-19.06.2022 r.

- Dużym zainteresowaniem w trakcie długich weekendów cieszą się pociągi kursujące nad polskie morze - informuje w swoim komunikacie PKP Intercity. - Aby umożliwić jak największej liczbie pasażerów możliwość przejazdu w tym kierunku, w środę 15 czerwca zostaje wydłużona do Kołobrzegu relacja pociągu EIP 3840, który standardowo kursuje do Gdyni pod numerem 3504. Tego samego dnia wydłużeniu ulegnie trasa pociągu TLK Lubomirski (rel. Kraków Główny – Gdynia Główna), którym pasażerowie również dojadą do Kołobrzegu.

PKP przygotowało również propozycję dla tych, którzy zamiast morza wybiorą góry. Wydłużone zostaną bowiem trasy TLK Bieszczady (rel. Kraków – Zagórz) oraz uruchomienia pociągu TLK Połoniny. Jednym i drugim składem dostaną się bezpośrednio do Łupkowa.

