W ECS zepsuła się winda. Sprawę bada prokuratura. Mogło dojść do przestępstwa zagrożonego karą do 3 lat więzienia

Według relacji publicznego nadawcy w szklanej windzie na niemal 3 godziny utknęło 9 osób – seniorów ze Słupska w wieku od niespełna 70 do powyżej 80 lat, a przybyli na miejsce strażacy po utracie przytomności przez jednego z pasażerów windy zdecydowali się „siłowo, przez górną część kabiny windowej, dostać się do środka”.

To przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Jednak prok. Wawryniuk zastrzega, że sprawa jest na bardzo wczesnym etapie, a decyzje dotyczące np. tego czy wszczęte zostaną czynności sprawdzające, czy postępowanie karne podejmie Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście.

Od Magdaleny Mistat, kierownik Działu Promocji i PR Europejskiego Centrum Solidarności otrzymaliśmy obszerne oświadczenie, które poniżej publikujemy w całości:

CO SIĘ WYDARZYŁO

" W budynku ECS gościliśmy m.in. zorganizowaną 39-osobową grupę ze Słupska.

O godz. 17.00 - Pracownik ochrony poinformował dyżurkę o zatrzymaniu pomiędzy 1 i 2 piętrem jednej z trzech wind.

W windzie znajdowało się dziewięć osób.

O godz. 17.05 - Ochrona, zgodnie z procedurami, wezwała technika obiektu, który podjął czynności zmierzające do awaryjnego ściągnięcia windy. W związku z niemożliwością usunięcia usterki przez technika obiektu, wezwano serwis wind, który zabezpiecza firma Otis.

Ochrona poinformowała kierowniczkę wycieczki i przewodniczkę turystyczną o podjętych działaniach. Ochrona ECS wezwała pogotowie ratunkowe, a pani przewodnik zawiadomiła straż pożarną. Osoby znajdujące się w windzie, przez rozszczelnione drzwi otrzymywały wodę.

Ok. godz. 17.38 - Przyjechały służby ratownicze. Ratownicy medyczni wyrazili opinię, iż wezwanie ich było przedwczesne. Straż pożarna przystąpiła do siłowego otwierania górnej, szklanej części windy.

Do instytucji przyjechali także szef administracji ECS Daniel Adamski i kierownik działu promocji i PR Magdalena Mistat.

OK. godz. 18.48 - na miejsce dotarł drugi technik wind. Udało się awaryjnie sprowadzić windę na poziom -1.

Po wywiadzie medycznym ratownicy medyczni stwierdzili, że nie zachodzi potrzeba hospitalizacji żadnej z osób. Następnie w ogrodzie zimowym odbyła się ponad 30-minutowa rozmowa uczestników wycieczki z pracownikami ECS.

Przeprosiliśmy za utrudnienia, zebraliśmy spostrzeżenia, opowiedzieliśmy o tym, jak dbamy o stan techniczny obiektu. Mówiliśmy też o działalności instytucji, programie wydarzeń. Finalnie umówiliśmy się na ponowną wizytę.

Po upewnieniu się przez pracowników ECS, iż grupa ma zapewniony powrót i nikt nie potrzebuje indywidualnego transportu, w spokojnej i przyjaznej atmosferze pożegnano się na parkingu autokarowym".

AKTUALNE BADANIA

Dźwigi osobowe, czyli windy panoramiczne i windy towarowe, oraz schody ruchome wjazdowe i zjazdowe podlegają obowiązkowemu, corocznemu przeglądowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Ostatni przegląd odbył się 23.09.2019 roku. Wszystkie te urządzenia przeszły badanie pozytywnie i zostały dopuszczacie do użytkowania na kolejny rok - podaje dalej Magdaleny Mistat, kierownik Działu Promocji i PR ECS.