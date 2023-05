W Elblągu trwa weryfikacja głosów oddanych w „portowej” ankiecie

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Elblągu otwarto urny, do których mieszkańcy miasta wrzucali wypełnione ankiety. Elblążanie mieli w nich odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań, czy port w Elblągu, dziś należący do miasta, powinien pozostać we władaniu samorządu, czy zostać przekazany Skarbowi Państwa.

Motyw sporu

Kłopot jest jednak z samym elbląskim portem. By mógł on przyjmować statki przechodzące przez przekop (np. zestaw pchacz plus barka o długości do 100 m i zanurzeniu ok 4 m), musi zostać zmodernizowany, i to kompleksowo. Na liście prac są m.in. pogłębienie basenów portowych, umocnienie nabrzeży itd. Koszt? Co najmniej 100 mln zł. Miasta na taką inwestycję nie stać. I tu pojawia się oferta rządu - 100 mln zł na modernizację portu w zamian za przejęcie większości praw właścicielskich do obiektu (we wrześniu ub. roku złożył ją wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, a niedawno ponowił ją Andrzej Śliwka).