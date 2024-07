W Galerii Alfa Centrum w Gdańsku rozdawano vouchery do Majaland!

Vouchery do Majaland

Galeria handlowa Alfa Centrum w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 41C, ogłosiła konkurs w mediach społecznościowych dla swoich klientów, w którym do wygrania są vouchery do Parku Rozrywki Majaland. Konkurs został ogłoszony na platformie Facebook oraz Instagram. Jak można było wygrać voucher? Należało wejść na stronę konkursu na Facebooku, bądź Instagramie i dostosować się do zasad programu. Wzięcie udziału w konkursie było bardzo proste. Chodziło o to, aby pod postem o konkursie napisać komentarz za pomocą emotikonek i tym samym wyrazić swoją opinię na temat: „Jak wygląda mój idealny, wakacyjny dzień?”.

Zwycięzcy

Wygrywali Ci, którzy wyrazili swoją opinię w sposób najbardziej kreatywny i to te właśnie osoby, zostały poinformowane o wygranej za pomocą swojej poczty elektronicznej. W galerii handlowej Alfa Centrum w Gdańsku, można było zobaczyć zwycięzców odbierających swoje zwycięskie vouchery. Wielu rodziców wzięło udział w konkursie dla swoich dzieci, które z nieukrywanym entuzjazmem odbierały dzisiaj vouchery do Majaland. W specjalnie wyselekcjonowanym do tego punkcie, w kolorze pszczółki Mai, czyli żółtym, pracujące hostessy potwierdzały wygrane i przekazywały vouchery zwycięzcom.