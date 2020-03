W gdańskich autobusach nie podejdziemy do kierowcy. Gdańskie Autobusy i Tramwaje wprowzdza strefę bezpieczeństwa

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wprowadza kolejne działań prewencyjne, które mają ograniczyć rozpowszechnianie koronawirusa. Od tygodnia wszystkie drzwi w autobusach i tramwajach gdańskich przewoźników są otwierane przez prowadzących pojazdy, dzięki czemu pasażerowie nie muszą mieć kontaktu z przyciskami.

- Od piątku, 13 marca, w autobusach, w których kabiny kierowców nie są w pełni zabudowane, wydzielone zostaną strefy niedostępne dla pasażerów – mówi Zygmunt Gołąb, rzecznik prasowy ZTM. - Oznacza to między innymi, że podróżni nie będą mogli korzystać z przednich drzwi pojazdu. W przypadku taboru należącego do spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, strefy braku kontaktu z kierowcą pojawią się w ok. 15 proc. autobusów.