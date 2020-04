W gdańskim zoo na świat przyszły golce piaskowe [zdjęcia]

Opiekunowie obu grup rodzinnych golców w gdańskim zoo: Anna Gembiak i Kamil Dolecki mówią, że golce to dziwne zwierzęta. Żyją najdłużej spośród poznanych gryzoni; w sprzyjających warunkach dożywają nawet do 30 lat! Dla porównania mysz - żyje zaledwie 2 lata. O ich niezwykłości świadczy również niewrażliwość na ból.

By przetworzyć glukozę w energię, ssakom niezbędny jest tlen. Gdy dochodzi do jego niedoboru, następuje wstrzymanie produkcji energii, co ostatecznie prowadzi do śmierci organizmu. Golce natomiast w sytuacji krytycznej, jaką jest dla organizmu brak tlenu, wykorzystują do wytworzenia energii fruktozę – tłumaczy Beata Kuźniar. Kolejną niezwykłą cechą, której w pewnym stopniu golce zawdzięczają długowieczność jest prawie zupełny brak zapadalności na choroby nowotworowe.