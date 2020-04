W Gdańsku będzie skwer imienia Ruchu Młodej Polski. Decyzję podjęli jednogłośnie radni podczas zdalnej sesji Rady Miasta 30.04.2020 r.

Skwer Ruchu Młodej Polski ma znaleźć się przy ulicy Podbielańskiej w Śródmieściu. Wniosek o nadanie tej nazwy zgłosiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Jej rodzice Izabela i Zbigniew (zmarły) Dulkiewiczowie byli zaangażowani w Ruch Młodej Polski.

Projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty przez radnych 30.04.2020 r. na zdalnej sesji Rady Miasta Gdańska.

- Szukaliśmy miejsca, które wiązałoby się z historią Ruchu Młodej Polski. Plan był taki by zrobić otwarcie 3 maja. To będzie dokładnie 40. rocznica jednej z większych manifestacji, którą Ruch Młodej Polski zorganizował przy pomniku króla Jana III Sobieskiego. Wtedy Dariusz Kobzdej i Tadeusz Szczudłowski zostali zatrzymani przez Służbę Bezpieczeństwa na 3 miesiące. To był jeden ze znaków działalności opozycyjnej, które później w sierpniu doprowadziły do strajków w Stoczni Gdańskiej. Ruch Młodej Polski to jeden z tych nurtów opozycyjnych, które mocno wpisały się w odzyskanie pełnej niepodległości przez Polskę. To organizacja, która dbała o propagowanie praw człowieka i obywatela - referowała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.