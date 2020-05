W Gdańsku będzie więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Pakiet Gdańsk Mobilny zakłada m.in. zwężenia odcinków al. Grunwaldzkiej

Wśród założeń pakietu znalazło się zwiększenie przestrzeni dla pieszych oraz rowerzystów na chodnikach oraz jezdniach. I tak, testowo na al. Grunwaldzkiej, odcinkowo ruch rozstanie ograniczony, w jednym przypadku do dwóch pasów.

- Trakt Konny czy buspas na Podwalu Grodzkim udowodniły, że można oddziaływać na główne ciągi, tak by wprowadzać inne formy komunikacji. W związku z tym proponujemy dwie istotne zmiany - mówił Tomasz Wawrzonek, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora ds. Zarządzania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kaprów do Derdowskiego w Oliwie zostanie przeniesione parkowanie z chodnika na zewnętrzny pas ul. Grunwaldzkiej, to oznacza, że ulica zostanie zawężona do dwóch pasów. We Wrzeszczu pomiędzy przejściem dla pieszych przy ul. Klonowej a ul. Dmowskiego zostanie przeniesione parkowanie z chodnika na tzw. pas manewrowy jezdni ul. Grunwaldzkiej. Da to możliwość poszerzenia przestrzeni dla pieszych. To pilotaż, będziemy przyglądać się jak to działa i być może pójdą za tym kolejne działania.