W Gdańsku hal sportowych nie będzie. Aleksandra Dulkiewicz nie wysłała wniosku o dotację

Samorządy w latach 2023-2024 otrzymają dwa miliadry złotych w ramach "Programu Olimpia"

Program rządowy na lata 2023-2024 zakłada, że do polskich samorządów trafią dwa miliardy złotych. W pierwszym roku na inwestycje przewidziano 800 mln zł.

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.

W ramach programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań: