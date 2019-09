W Gdańsku i Sopocie wciąż można głosować na projekty z Budżetu Obywatelskiego. Głos można oddać online i stacjonarnie

Budżety obywatelskie w Trójmieście. Głosowanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie od poniedziałku

Można już oddawać głosy na projekty w ramach BO. W Gdańsku do rozdysponowania jest 14 mln zł. W Sopocie są to 4 mln, a w Gdyni - 5 mln. Głosowanie potrwa do 2 października.