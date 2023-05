W Gdańsku kierowcy służą nie tylko za kierownicą. Bohaterskie historie pracowników Gdańskich Autobusów i Tramwajów

Ratowali życie, udzielali pierwszej pomocy i interweniowali, kiedy było trzeba. Pięciu kierowców GAiT dostało specjalne podziękowania z okazji Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego. Z Andrzejem Plichtą, Arkadiuszem Guentherem, Mariuszem Rusieckim, Przemysławem Klocem i Mikołajem Uranowskim spotkał się zastępca prezydent Gdańska, Piotr Borawski.

- Dziękuję Wam za bohaterską postawę, dzięki niej nasze pasażerki i pasażerowi mogą czuć się bezpiecznie w komunikacji miejskiej - mówił podczas spotkania z kierowcami Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - To nie pierwsza okazja do tego typu spotkań, tym bardziej mnie to cieszy. Na co dzień przewozimy tak dużo ludzi, że różne przygody mogą Was spotkać, dlatego dziękuję, że zawsze jesteście w pogotowiu - dodał.