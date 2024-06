W Gdańsku odbędzie się IX edycja akcji – „Pucha dla sierściucha”.

Pucha dla sierściucha

W Gdańsku 28 czerwca 2024 roku w Sports Pub w Gdańsku (Gdańsk Wrzeszcz, ul. Miszewskiego 12/13), odbędzie się IX edycja akcji charytatywnej o nazwie: „Pucha dla sierściucha”, która ma polegać na wspieraniu i promowaniu wszelkich działań, mających na celu wspieranie i zachęcanie do adopcji czworonogów z lokalnych schronisk Trójmiasta. Wstęp jest wolny, to znaczy, że nie ma konieczności kupowania biletów na to wydarzenie, natomiast, cała akcja polega na tym, że podczas wejścia na wydarzenie, będą zbierane karmy od darczyńców i mogą to być puszki, saszetki, lub karma sucha. Chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej karmy dla pupili schronisk i wesprzeć czworonogów przysłowiową „puchą”. Podczas wydarzenia, można również zaadoptować psa, lub kota.

Koncert Star Project i Dj party

Akcja „Pucha dla sierściucha”, będzie wspierana przez koncert Star Project, oraz imprez Dj party. Koncert Star Project, odbędzie się na żywo, a wystąpią na nim uczniowie Akademii Wokalu Star Project i będą wykonywać największe hity współczesnej muzyki rozrywkowej z Polski i świata. Zatem zapowiada się świetna zabawa!