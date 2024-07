W Gdańsku odbędzie się koncert surf rockowy: „The Surfers”.

Koncert „The Surfers”

Już 1 sierpnia w Gdańsku będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie – koncert „The Surfers”. Znana i lubiana grupa muzyczna z Gdańska, znowu zagości w mieście, aby przedstawić swój repertuar muzyczny. Muzyka „The Surfers”, to mieszanka rock’n’rolla oraz rytmów z lat ‘60. Grupa muzyczna swoją stylizacją zabiera widza w świat nie kończącego się lata, sami swoim wyglądem scenicznym upodabniają się do kultowego zespołu lat ‘60 – „The Beatles”. Koncert będzie miał miejsce na Długich ogrodach w Gdańsku. Wstęp wolny. Muzyka „The Surfers” to nie tylko mieszanka lat ‘60, ale i nostalgiczne melodje z kultowych polskich i zagranicznych filmów, będzie można usłyszeć też wiele autorskich utworów grupy. Skład zespołu „The Surfers”, tworzą: Kacper Kwiatkowski grający na perkusji, Sławomir Nowak na gitarze basowej, Igor Kielar na gitarze rytmicznej oraz Igor Jeziak na gitarze solowej i wokalu.