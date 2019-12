W Gdańsku oddano do użytku chodnik i ścieżkę rowerową, która połączyła Centrum Edukacyjne Jabłoniowa z Zakoniczynem [zdjęcia]

- Pomysł zrodził się za sprawą mieszkańców, którym zależało, by łatwo i szybko dotrzeć do szkoły oraz przedszkola. Teraz dojście zajmie kilka minut - mówił podczas uroczystości otwarcia ciągu pieszo - rowerowego Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska ds. inwestycji.

Inwestycja zrealizowana przez firmę MTM SA, znacznie skróci drogę uczniom mieszkającym na osiedlu Zakoniczyn. 700-metrowe połączenie ul. Porębskiego z ul. Lawendowe Wzgórze zapewni bezpieczne dotarcie do Centrum Edukacji Jabłoniowa, w którym uczy się obecnie ok. 500 uczniów klas I- VIII oraz 100 przedszkolaków. Wzdłuż drogi wykonano oświetlenie w postaci 23 latarni ulicznych. Całość zrealizowano za ok. 950 tys. zł. Uruchomienie ścieżki, pozwoli też na ograniczenie ruchu samochodowego w pobliżu CEJ.