W Gdańsku podczas firmowej imprezy linii lotniczej doszło do bijatyki z udziałem 20 osób. Interweniowała policja

Na imprezie firmowej w Gdańsku doszło do bójki

Cytowana przez Radio Gdańsk zaniepokojona sytuacją właścicielka lokalu mówi, że sytuacja była bardzo niebezpieczna. W imprezie jednej ze znanych, tanich linii lotniczych, brał udział personel pokładowy - ok. 40 osób. Po pewnym czasie w lokalu padły wyzwiska i groźby skierowane do pracowników lokalu, a uczestnicy stawali się bardziej wulgarni i agresywni. Pracownicy lokalu podejrzewają, że podczas imprezy mogły być spożywane narkotyki. Po wyzwiskach i groźbach doszło do szarpaniny, podczas której zaatakowano barmana.

Według informacji Radia Gdańsk, jeden z mężczyzn upadł na rozbitą butelkę. Następnie w bójce brało udział już około 20 osób. W ruch poszedł też gaz, zdemolowany został ogródek przed lokalem. Właścicielka lokalu wezwała policję, która już po dwóch minutach przyjechała na miejsce.