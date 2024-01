W Gdańsku pojawiły się transparenty "Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem"

Transparenty "Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem" w Gdańsku

Mieszkańcy Gdańska włączyli się do politycznego dyskursu, jaki trwa od kilku dni w związku z zatrzymaniem polityków PiS. Do zatrzymania doszło we wtorek, 9 stycznia, na terenie Pałacu Prezydenckiego. Następnie przewieziono ich na komendę policji i do aresztu śledczego w Grochowie. W czwartek trafili z kolei do zakładów karnych. Andrzej Duda zapowiedział, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe w sprawie obu polityków.

Nieopodal gdańskiej Stoczni i przy Muzeum Bursztynu pojawiły się banery i transparenty, które wyrażają solidarność z - jak nazywają ich przeciwnicy zatrzymania - więźniami politycznymi.

Napisy mają nawiązywać do historycznego logo NSZZ "Solidarność". Wyrazy wsparcia spotkały się już z także ze swoimi przeciwnikami - obok zdjęć wywieszonych banerów w mediach społecznościowych można się także natknąć na fotografie zerwanych transparentów.