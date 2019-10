W Gdańsku powstanie pierwszy chodnik z antysmogowego betonu [ZDJĘCIA]

Skanska przetestowała technologię w Warszawie i Krakowie

Zielony beton ma właściwości fotokatalityczne. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze spalin samochodowych, między innymi tlenków azotu, które znajdują się w miejskim powietrzu. Związki te są rozkładane na nieszkodliwe, podobne do stosowanych przy nawożeniu roślin i następnie wraz z wodą deszczową odprowadzane do gleby. Dodatkowym atutem samego betonu są jego właściwości samooczyszczania się.

Zielony beton

Pomiary przeprowadzone wspólnie przez Skanska i renomowane jednostki naukowe wykazały, że teren, na którym zainstalowano zielony beton, wykazuje mniejsze średnio o 30 proc. stężenie dwutlenku azotu, w stosunku do zwykłego odcinka nawierzchni. Beton był testowany w warunkach laboratoryjnych i miejskich, przy różnym natężeniu ruchu samochodowego.

- Zielony beton w Gdańsku to kolejne działanie w ramach realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jako pierwsi w Trójmieście wprowadzamy beton oczyszczający powietrze ze spalin samochodowych, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości życia w okolicach naszej inwestycji Wave – mówi Kornelia Łukaszewska-Ciesielska, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska.