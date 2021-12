W Gdańsku stanęły cztery książkomaty. Sprawdź, gdzie można z nich skorzystać

Cztery nowe książkomaty w Gdańsku

Książkomaty to urządzenia, które działają podobnie jak paczkomaty. Ich największą zaletą jest to, że działają całodobowo. Dzięki tej nowoczesnej technologii osoby mające mniej czasu mogą w każdej chwili odebrać książkę. Ponadto w dobie pandemii jest to dobra alternatywa dla ludzi, którzy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo unikają miejsc publicznych.

- Biblioteka wkracza na kolejny poziom - mówi Marek Demczuk, kierownik działu promocji, marketingu i public relations Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. - Od teraz można wypożyczać i zwracać książki poza godzinami pracy bibliotek. Pomysł wpisuje się w strategię rozwoju jako biblioteki nowoczesnej otwierającej się na nowe potrzeby czytelników.

Jak działa książkomat?

Wystarczy złożyć zamówienie na książkę i później odebrać ją ze skrytki. Co więcej, przy użyciu tego urządzenia możemy również zwrócić wypożyczone egzemplarze. Do otwarcia schowka potrzebujemy Metropolitarnej Karty do Kultury.