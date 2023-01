W Gdańsku w sobotę ruszy Joga Studio nad Motławą. Nowe miejsce holistycznej pracy z ciałem i umysłem w Gdańsku. W sobotę dzień otwarty

Joga w Gdańsku - spróbuj za darmo

- To w głównej mierze przestrzeń dla praktyki Vinyasa jogi. Jest to dynamiczny styl opierający się na flow i synchronizacji ruchu z oddechem. Poprawia kondycję ciała, zwiększa sprawność i elastyczność, rozgrzewa organizm i dodaje mu energii! - tłumaczą w gdańskim studiu jogi.

W sobotę 14.01.20223 Joga Studio nad Motławą zaprasza na dzień otwarty. Co czeka na tych, którzy nie boją się spróbować nowych technik w swoim życiu?

Kto stoi za Joga Studio nad Motławą?

To Katarzyna Kamińska i Edyta Styczyńska - wieloletnie przyjaciółki, które założyły studio, są też praktykujące joginkami od ponad 20 lat. Tworzą miejsce, spod skrzydeł którego wyfruwają nowi nauczyciele jogi Up Dog Yoga Educational School.

Gdzie znajdziemy Joga Studio nad Motławą?

Jak deklarują joginki, swoich uczniów zaprowadzą na drogę poszukiwania świadomego ruchu, a także zachęcą do uważności na co dzień i dbania o zdrowie. Jakimi metodami to zrobią? Będzie można się przekonać w styczniową sobotę.