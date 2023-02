W Gdańsku zaatakował dwóch taksówkarzy na lotnisku i groził jednemu z nich. Najbliższe miesiące może spędzić za kratkami

W czwartek policjanci z komisariatu w Osowej odebrali zgłoszenie o tym, że funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli interwencję wobec pijanego mężczyzny. 34-latek znajdował się na terenie lotniska, gdzie miał zaatakować dwóch taksówkarzy.

Funkcjonariusze ustalili, że sprawca, najpierw podszedł do taksówkarzy i zaczął rozmawiać z nimi o opłacie za kurs. W pewnym momencie uderzył pięścią w twarz jednego z mężczyzn oraz groził mu. Następnie sprawca zaatakował drugiego z taksówkarzy. Napastnik zaczął bić pokrzywdzonego i przewrócił go na ziemię. Ranni mężczyźni zostali zabrani przez karetkę pogotowia do szpitala, a biegły określił, że na skutek ataku doznali oni obrażeń trwających nie dłużej niż 7 dni i zostali narażeni na średni uszczerbek na zdrowiu. - przekazała podinsp. Magdalena Ciska Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.