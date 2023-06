W Gdańsku zamknięto wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II

Wystawa poświęcona JPII zamknięta

Nie zapominamy o tych ważnych datach, i o tym duchowym przywódcy "Solidarności" jakim był, jest i będzie ojciec święty Jan Paweł II - mówił w poniedziałek na placu Solidarności w Gdańsku przewodniczący Duda.

Zaznaczył, że tytuł wystawy "Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy", będzie hasłem Krajowego Zjazdu Delegatów, które odbędzie się w październiku w Spale.

Ta wystawa będzie również do dyspozycji regionów i będzie pokazywana w kraju aby nie zapominać o przywódcy duchowym Janie Pawle II- zaznaczył.

Przewodniczący przypomniał, że wystawa, ustawiona przed siedzibą Związku, dokumentująca relacje "Solidarności" z Janem Pawłem II została odsłonięta w marcu i - w czasie trwania - była dwukrotnie niszczona.

Pierwszego zniszczenia dokonano po trzech tygodniach od otwarcia. Kolejny raz w połowie maja. Pierwszego zniszczenia dokonali trzej sprawcy w wieku od 16 do 18 lat. O ich losie zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Natomiast za drugim razem tablice wystawy zniszczyli dwaj mężczyźni w wieku 19 oraz 22 lat, którzy usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia.