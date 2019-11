W Gdańsku znaleziono torebkę, w której było prawie 17 tys. zł. Uczciwy znalazca przekazał ją policji

Policja przypomina także, że zgodnie z przepisami znalazca rzeczy należącej do znanej mu osoby powinien niezwłocznie powiadomić ją o tym fakcie i wezwać do jej odbioru. W przypadku, gdy nie wiemy, kto jest właścicielem rzeczy albo gdy nie znamy miejsca pobytu tej osoby, niezwłocznie zawiadamiamy o znalezieniu właściwego starostę ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub miejsce znalezienia rzeczy.

Niemal 17 tysięcy złotych, dokumenty, telefon i rzeczy osobiste - to wszystko znajdowało się w torebce przekazanej policjantom przez kobietę, która znalazła ją na jednym z gdańskich przystanków tramwajowych we wtorek 19.11 tuż przed godziną 15.

W przypadku znalezienia rzeczy w miejscu użyteczności publicznej np. w centrum handlowym, na dworcu czy w autobusie, powinniśmy udać się do zarządcy obiektu. To on ma obowiązek przechować tę rzecz przez okres 3 dni, a potem przekazać staroście.

Jakie rzeczy oddać na policję?

Zgodnie z art. 6 Ustawy do najbliższej jednostki Policji oddajemy rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport. Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy oddanie tych rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem dla naszego życia lub zdrowia, wystarczy, że powiadomimy o miejscu, w którym te rzeczy się znajdują. Te zasady obowiązują również zarządców obiektów, którym takie przedmioty zostały przekazane lub zostali oni poinformowani o miejscu ich znalezienia.