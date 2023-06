W Gdyni powstaje pierwsza eko zupiarnia. Kubek będzie zrobiony z... chleba! Oto przyjazne środowisku restauracje

Ekologiczne Trójmiasto - te adresy warto znać

Trójmiasto to miejsce, w którym łatwo jest dbać o środowisko. Spośród wielu sklepów i restauracji możemy wybierać te, które reprezentują świadome podejście do środowiska i pomagają nam być bardziej eko. Warto znać adresy, które powinien odwiedzić każdy mieszkaniec Trójmiasta, który szuka ekologicznych rozwiązań.

Kuchnia ekologiczna, czyli jaka?

Eko kuchnia to przede wszystkim jakość składników. Ważne, aby dania były przygotowane z sezonowych i lokalnych produktów. Dodatkowo, jeżeli kupujemy dania na wynos, bardzo istotną kwestią jest to, w jakie opakowanie restauracja zapakuje nasz posiłek. Trzecim, równie istotnym elementem i wyznacznikiem ekologii jest to, co robi się z resztkami i odpadami, jakie dana restauracja generuje w ciągu dnia.

Wkrótce w Gdyni powstanie eko zupiarnia, w której kubek na zupę zrobiony będzie z... chleba! Wielkie otwarcie Soup Culture odbędzie się już w weekend 17-18 czerwca! Gdzie jeszcze znajdziemy eko-pyszności? Sprawdźcie w galerii poniżej!