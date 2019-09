W Inowrocławiu otwarto skwer im. Pawła Adamowicza [zdjęcia]

- W uzasadnieniu do radnych, do których zwróciłem się z prośbą o przyjęcie uchwały nadania temu skwerowi patronatu Pawła Adamowicza podkreślałem, że Gdańsk jest miastem otwartym, portowym. Tak jak Inowrocław, jest miastem otwartym i uzdrowiskowym. Dla inowrocławian, którzy kochają nasze miasto, którzy są przywiązani do wolności, ważne jest aby traktować drugiego człowieka z szacunkiem. Nawet jeżeli ma odmienne zdanie, nie należy odzierać z godności. Takie jest przesłanie tego miejsca – mówił prezydent Ryszard Brejza.