W klubie B90 na gdańskich terenach postoczniowych pokazano film dokumentalny "Stoczniowcy. Ludzie z tła"

W projekcji w tym symbolicznym miejscu wzięli udział bohaterowie i twórcy filmu, osoby związane ze stocznią i stoczniową Solidarnością, trójmiejscy ludzie kultury.

Po filmie zabrzmiały gromkie brawa, a później odbyła się dyskusja z dawnymi stoczniowcami, których jeszcze chwilę temu można było zobaczyć i usłyszeć z ekranu. "Stoczniowcy. Ludzie z tła" to film w dużym stopniu odkrywczy, pokazujący podłoże, przebieg i konsekwencje robotniczych protestów 1970 i 1980 r., które rozpoczynały się w Stoczni Gdańskiej, oczami pracowników tego wielkiego zakładu przemysłowego.

Perspektywa jest tym bardziej niespotykana, że większość z ośmiorga bohaterów dokumentu stanowią kobiety

Stocznia Gdańska, Gdańsk i Polska lat 60., 70. i 80. jest przekazywana za pośrednictwem pozbawionych heroizmu, ale niezwykle ciekawych i zindywidualizowanych opowieści. W tym filmie wielkie wydarzenia i wielkie nazwiska są, wbrew tytułowi, w tle, a na pierwszym planie pokazują się nieznane, nadzwyczajnie ciekawe historie zwykłych niezwykłych ludzi.

W materiałach towarzyszących filmowi, autorzy zadają pytania o przesłanie wynikające z opowieści nieznanych bohaterów Grudnia i Sierpnia:

- Czym jest dla nich historia?

- Czy poszanowanie historii może łączyć się otwartością na współczesność i odważnym myśleniem o przyszłości?

- Czym była, czym jest dzisiaj i czym powinna być jutro solidarność?

- Czym jest wolność?

- Jaką wartością jest praca?

- Co oznaczało dla nich bycie stoczniowcem?

- Na czym polegała wyjątkowość pracy w Stoczni Gdańskiej?

- Co zrobić, by te unikalne wartości przetrwały i były podchwycone przez młodsze pokolenia?