W krzywym zwierciadle. Czyli co przeszkadza pasażerom i kierowcom komunikacji miejskiej w Trójmieście

Komunikacja miejska w Trójmieście. Kto i do kogo ma o co pretensje?

Komunikacja miejsca w Trójmieście funkcjonuje niemalże całodobowo. Pierwsi kierowcy czy motorniczy do pracy przychodzą jeszcze przed godziną 2 w nocy, ostatni dwadzieścia godzin później. Wszystko po to, aby w sposób bezpieczny dowieźć mieszkańców Gdańska, Sopotu, Gdyni i okolic do pracy, szkoły czy domu.

W związku z licznymi skargami czytelników "Dziennika Bałtyckiego" wybraliśmy dwanaście najciekawszych, a może i najzabawniejszych, którymi chcemy się z Wami podzielić, ale również przedstawić wersję drugiej strony. Jak dany problem widzi pasażer, a jak kierowca czy motorniczy? Co dzieje się zgodnie z prawem, a co mogłoby funkcjonować nieco lepiej? I na koniec czy warto być zwyczajnie miłym?