W Lechii pożegnany bez żalu, w Arce strzela ważne gole. Omran Haydary złapał drugi oddech i wyrasta na gwiazdę Fortuna I ligi

Trudno powiedzieć, by trener Tomasz Kaczmarek rozpaczał z tego powodu, bo to on nie widział Omrana Haydarego w pierwszej drużynie Lechii. Haydary ostatnie miesiące w Lechii spędził w czwartoligowych rezerwach. A skoro tę drużynę w Gdańsku rozwiązano, to poszukano zawodnikowi opcji rezerwowej.

Można się teraz zastanawiać czy Haydary należy do tego grona piłkarzy, którzy są za mocni na pierwszą ligę, a za słabi na Ekstraklasę czy po prostu w Gdańsku nie mógł się odnaleźć i dlatego grał przeciętnie. Choć z drugiej strony, parę razy pokazał nieprzeciętne umiejętności. Wydawało się, że ta przygoda wcale nie musi zakończyć się niepowodzeniem. A jednak.

W Arce się odbudował. Musiał, bo jednak grając w czwartej lidze o rozwój jest znacznie trudniej.

Teraz pokazuje pełnię możliwości. W tym sezonie rozegrał pięć meczów w barwach Arki i strzelił trzy gole. W niedzielę jego trafienie sprawiło, że Arka wygrała w Katowicach z GKS-em. Wcześniej dokładał ważne cegiełki w Rzeszowie i Łęcznej. Ewidentnie złapał drugi oddech.