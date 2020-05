W maju testy linii tramwajowej na alei Pawła Adamowicza w Gdańsku

W styczniu 2020 r. udostępniono do ruchu przejazd samochodami, po al. Pawła Adamowicza i estakadzie weneckiej nad potokiem Siedlickim. Arteria połączyła ul. Bulońską z Warszawską, południowe dzielnice Gdańska z nadmorskimi.

- Wkrótce ruszą testowe podróże tramwajów. Tak jak obiecywaliśmy, robimy wszystko, aby do końca maja tramwaj pomknął al. Adamowicza, połączył naszą nową szkołę na ul. Lawendowe Wzgórze, właśnie z ul. Bulońską i z Moreną. Testy tramwajów, linii tramwajowej, ruszają w drugiej połowie maja - informuje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Komunikacja tramwajowa dociera do kolejnych dzielnic Gdańska, dzięki czemu coraz więcej mieszkańców może korzystać z tego typu połączeń. Intensywnie pracujemy nad tym, aby wraz z Nową Warszawską i trasą Gdańsk Południe - Wrzeszcz, nową ramą komunikacyjną połączyć górny i dolny taras. Te połączenia są kluczowe, z punktu widzenia funkcjonowania komunikacji publicznej w naszym mieście - mówi zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski.

Prace związane z budową linii tramwajowej między dzielnicą Piecki-Migowo a Jasieniem są już na finiszu. Zgodnie z założeniami zakończą się pod koniec maja. Po zgłoszeniu zamknięcia robót na poszczególnych odcinkach rozpoczną się procedury odbioru i pozyskiwanie pozwoleń koniecznych do uruchomienia tramwaju.

Jeśli wszystkie procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, to po ich pozytywnym zakończeniu linia tramwajowa wraz z układem drogowym zostanie przekazana niezwłocznie do użytkowania. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem procedury odbioru mogą się przedłużyć.

Z uwagi na konieczność przebudowy odcinka ul. Jabłoniowej, po uruchomieniu linii tramwajowej, prace drogowe prowadzone będą jeszcze w obrębie skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Warszawską. W tym rejonie konieczne było wzmocnienie gruntów poprzez palowanie, co wymagało pozyskania dodatkowych uzgodnień i wpłynęło na czas realizacji robót w obszarze skrzyżowania.

Do wzmocnienia gruntu w obszarze ul. Jabłoniowej wykorzystanych zostanie ponad 1000 pali, o łącznej długości ok. 10 100 m. Z uwagi na technologię wykonywania prac związanych z rozbudową odcinka ul. Jabłoniowej roboty w tym obszarze potrwają do końca sierpnia 2020. Ostatnim elementem inwestycji jest winda przy przystanku w rejonie przedszkola i szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze. Z uwagi na opóźnienie w dostawach spowodowane pandemią, zostanie dostarczona na budowę jesienią.