W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostały zaprezentowane eksponaty związane z podporucznik Marią Orlicz ps. "Dorota" i "Ola"

Dr Marek Szymaniak podkreślał odwagę i heroizm Marii Orlicz, po której pamiątki znalazły się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

Pani podporucznik Maria Orlicz w czasie II wojny światowej dzielnie, odważnie, heroicznie wypełniała obowiązki żołnierza Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej - mówił dr Marek Szymaniak. - Jednakże do tej roli przygotowywała się już na długo przed wybuchem wojny, świadomie uczestnicząc w przysposobieniu wojskowym kobiet. Warte podkreślenia jest również to, że pani Maria była nauczycielką języka polskiego, co z kolei znalazło swój wyraz w spuściźnie pozostawionej przez nią po pobycie w piekle na ziemi, jakim był obóz koncentracyjny Ravensbrück.