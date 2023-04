W pomorskich szkołach powstanie 40 ekopracowni. Rusza nabór do specjalnego programu

2,5 mln zł na pomorskie ekopracownie

- Edukacja ekologiczna to ważny element w kształtowaniu postaw i rozwijaniu świadomości młodych ludzi , a ekopracownie są do tego idealnym celem. To interesująca inicjatywa, która niewątpliwie pomoże w kształtowaniu postaw przyszłych pokoleń, wraz ze wzrostem ich świadomości za otaczający nas świat. Zachęcam pomorskie szkoły, aby zgłaszały swoje projekty. Warto postawić na nowoczesne zielone serce szkolnej placówki. Z ciekawością będziemy śledzić realizację tego programu i jego wpływ na społeczeństwo – powiedział Szymon Gajda , prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Ogólnopolski program inwestycją w przyszłość

"Ekopracownia – zielone serce szkoły" to program ogólnopolski. Z inicjatywy minister klimatu i środowiska Anny Moskwy w całym kraju powstanie 760 pracowni. Ogólnopolski budżet na program to 50 mln zł. To środki NFOŚiGW, które trafiły do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.