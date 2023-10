W Pomorskiem do godz. 14:00 22 naruszenia ciszy i prawa wyborczego. Rozwieszanie i zrywanie plakatów. Komisje pytają o kartę do referendum

- W trakcie pobierania kart do głosowania członek komisji wyborczej zapytał mnie o to, czy chcę kartę do głosowania w referendum. Wydaje mi się, ze nie tak powinno to wyglądać, ponieważ udział w referendum i wyborach jest naszym prawem, więc członkowie komisji wyborczych powinni wydawać nam bez pytania karty do głosowania, a dopiero po naszej ewentualnej odmowie sporządzać notatkę, że ktoś pobrał dwie z trzech kart do głosowania. Widziałem reakcję wielu osób, których zachowanie członków komisji wyborczej na Jasieniu mocno zdziwiło - mówi czytelnik z Lawendowego Wzgórza, który zadzwonił do redakcji „Dziennika Bałtyckiego”.