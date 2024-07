W Pomorskiem matury nie zdało 16,7 procent zdających. Najwięcej z matematyki

Średnia z egzaminu maturalnego z języka polskiego to w województwie pomorskim 60 procent, egzaminu z matematyki – 62 procent, a egzaminu z języka angielskiego 80 procent. We wtorek rano, 9 lipca, tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminów. Zdało 83,3 procent, dla pozostałych 16,7 procent jest to smutny dzień.

Blisko dwa miesiące tegoroczni absolwenci liceów i techników czekali na wyniki egzaminów maturalnych. We wtorek, 9 lipca, logując się na odpowiedniej stronie internetowej, już przed godziną 8.30, mogli zobaczyć wyniki. LABEl W województwie pomorskim maturę zdawało 15 474 absolwentów liceów i techników – w tym większość, bo 9 070 stanowili licealiści, a 6 325 – absolwenci techników. Zdało 12 886 osób, co stanowi 83,3 procent zdających. Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym- z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Tego obowiązku nie mieli absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

- Wyniki maturzystów z województwa pomorskiego są zbliżone do średniej krajowej. Łącznie przystępowało w Pomorskiem 15 474 zdających – to są zarówno absolwenci liceów ogólnokształcących, jak i techników. Dzisiaj sukcesem może się cieszyć u nas 83,3 procent zdających. W kraju jest to 84 procent – mówi Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. - W tym roku przystępowali do nowej matury – w formule 2023 – absolwenci pięcioletnich techników, których było 6 325. Oczywiście – jak co roku – zdawalność w liceach jest wyższa niż w technikach. W technikach wynosi 77,9, w kraju 78. W liceach – 87,6 procent, w kraju – 88,6 procent. Mamy więc jako województwo wynik bardzo zbliżony do krajowego – dodaje Irena Łaguna.

Wyniki z matur 2024 na Pomorzu. Nie dla wszystkich jednak jest to dzień szczęśliwy

- Niestety, największy odsetek osób nie zdało matematyki – u nas jest to 13 procent, w kraju 11 procent. Trzeba jednak pamiętać, że około 6 procent młodych ludzi, tych, co nie zdali, mają szansę zdać w sierpniu egzamin poprawkowy. Jest to egzamin tylko dla tych osób, które nie zdały jednego egzaminu, ale były obecne na wszystkich – wyjaśnia Irena Łaguna. - Nie ma egzaminu poprawkowego dla osób, które nie były na egzaminach w sesji majowej.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia, w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Średni wynik z języka polskiego w województwie pomorskim to 60 procent, z matematyki 62 procent, z angielskiego 80 procent. Lepiej zdali absolwenci liceów – ich wyniki to 64 procent z polskiego, 67 z matematyki i 84 z angielskiego, podczas gdy ich koledzy z techników mieli średnio – 55 procent z polskiego, 55 z matematyki i 74 z angielskiego. - Zawsze średnie są wyższe w liceach niż w technikach – mówi Irena Łaguna. - Jeśli chodzi o przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, to najwięcej osób wybierało matematykę i tutaj ten średni wyniki niestety nie jest za wysoki i wynosi 33 procent. Następnie najchętniej wybierana była geografia – tu średni wynik wynosi 42 procent, biologia – 39 procent, chemia 37 procent. To są wyniki porównywalne ze średnimi wynikami w kraju.

Pozostałe wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym to język polski – 38 procent, język angielski – 64 procent, filozofia – 35 procent, fizyka – 39 procent, historia – 37 procent, wiedza o społeczeństwie – 33 procent, informatyka – 39 procent. W Pomorskiem 14 osób zdawało też język kaszubski – ich średni wynik to 37 procent, a 17 osób – historię muzyki – 37 procent. W szkołach od rana wydawane były świadectwa dojrzałości z wynikami maturalnymi. Teraz maturzyści muszą je wpisać na odpowiednich stronach internetowych uczelni, do których aplikują. Chwila prawdy – czyli listy przyjętych – ukażą się w drugiej połowie lipca, jak już wszyscy uzupełnią dane i ustalone zostaną progi kwalifikujące do przyjęcia.

- Jestem bardzo zadowolony, lepiej nie mogłem sobie tego wyobrazić – mówił Maciej, absolwent V LO w Słupsku. - Matematyka, angielski na sto procent, ale jeszcze bardziej cieszy wynik z rozszerzonej biologii i chemii. Mam nadzieję, że te 80 procent wystarczy na medycynę. Dokumenty składam na kilka uczelni, liczę na to, że gdzieś się dostanę.

Jego dziewczyna Karolina, absolwentka I LO w Słupsku też jest zadowolona. - Biologia poszła całkiem dobrze. Planuję studiować pielęgniarstwo, mój wynik powinien wystarczyć, aby studiować na dobrej uczelni – mówi tegoroczna maturzystka. Z wyników swoich uczniów zadowolony jest Mariusz Domański, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. - Sto procent zdających zdało i to jest bardzo dobra informacja. Druga dobra informacja jest taka, że mieliśmy 109 wyników stuprocentowych, a jedna uczennica miała aż sześć setek. Teraz trzymamy kciuki, aby nasi absolwenci dostali się na wymarzone kierunki studiów - ocenia Mariusz Domański.

