W poniedziałek 16 grudnia wielka feta na gdańskim lotnisku

5 milionów pasażerów rocznie to dla nas wielkie zobowiązanie. W sezonie 2019/2020 mamy z Gdańska prawie 90 połączeń do 21 krajów. I nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Będziemy się rozwijać i rozbudowywać. Wszystko dla Was, naszych pasażerów, pasażerów Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - podkreśla Tomasz Kloskowski, prezes PLG.