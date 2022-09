W Porcie Gdańsk przeładunki węgla idą pełną parą. Obecnie na portowych placach znajduje się 1,4 mln ton surowca

Wobec wzmożonego zapotrzebowania na węgiel, w porcie uruchomiono wszystkie moce przeładunkowe, by surowiec ten jak najszybciej trafiał ze statków do odbiorców w całej Polsce.

Do tej pory przeładunki węgla były realizowane głównie na pirsie rudowym, gdzie operatorem jest spółka Port Północny, a także na terenie Portu Wewnętrznego, gdzie operuje spółka PG Eksploatacja S.A.

- Wojna w Ukrainie spowodowała, że musieliśmy włączyć dodatkowe nabrzeża, w oparciu o które jest możliwy rozładunek węgla. Co do zasady, w porcie realizujemy rozładunek przy wykorzystaniu sprzętu, który znajduje się na nabrzeżach, ale dynamiczny wzrost przeładunku tej grupy ładunkowej jaką jest węgiel spowodował, że posługujemy się również urządzeniami statkowymi. W porcie jesteśmy odpowiedzialni za dwie relacje: rozładunek z burty statku na plac i załadunek na samochody dostawcze i wagony. Na dobę obsługujemy ok. 500 samochodów i ok. 20 składów pociągów z węglem – tłumaczył prezes Greinke.