W ramach „Kina Seniora”, w kinie kamerealnym Cafe w Gdańsku projekcja filmu: „Wredne liściki”.

Projekcje filmowe w ramach Kina Seniora trwają już od 3 lipca. Filmy, które już zostały wyświetlone to między innymi: „Obudź się” w reżyserii Filipa Dzierżawskiego, „Tylko my dwoje” w reżyserii Valérie Donzelli, „Pastor. Cztery akty” w reżyserii Joanny Rechnio, „Rozmowa” w reżyserii Francisa Forda Coppola, „Mars Express. Świat, który nadejdzie" w reżyserii Jérémie Périna, "Horyzont. Rozdział 1" w reżyserii Kevina Costnera, "Terapia dla par" w reżyserii Gerarda Herrero i "W stronę słońca" w reżyserii Agnieszki Kokowskiej.

Wredne Liściki

„Interesuje mnie film, bo jest on dla mnie najcelniejszym wśród form sztuki odwzorowaniem rzeczywistego biegu świadomości, zarówno w życiu wyobraźni, jak i w codziennej percepcji świata. ... to rodzaj rzeźby na podobieństwo człowieka. W pewien sposób jest to zbliżone do sztuki, gdyż ujmuje energię w pewną formę; z drugiej strony - to obyczaj, czy też powtórzenie, powracający tradycyjnie scenariusz lub widowisko, obciążone pewnym znaczeniem. Ono przenika wszystko. Jest jak gra.”

– Jerry Hopkins.

Film „Wredne Liściki” w reżyserii Thea Sharrocka, to komedia kryminalna francuskiej i brytyjskiej produkcji. W obsadzie będzie można zobaczyć: Jessie Buckley, Olivię Colman, Timothiego Spalla, Gemmę Jones, Malachiego Kirby, czy Alishię Weir. Premiera światowa filmu „Wredne Liściki:, odbyła się 9 września 2023 roku, a w Polsce 26 lipca 2024 roku. Film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii tuż po zakończeniu I Wojny Światowej. W niewielkim, angielskim miasteczku Littlehampton doszło do afery związanej z wrednymi liścikami. Mieszkańcy miasteczka skarżyli się na anonimowe, wredne, natarczywe liściki. Historia w filmie zaczyna się, kiedy to młoda mama o imieniu Rose, która samotnie wychowuje córkę i afiszuje się swoim związkiem z ciemnoskórym partnerem, zostaje podejrzana o podkładanie sąsiadom natarczywych, wrednych liścików. Kto podkłada te liściki do sąsiedzkich skrzynek? Czy Rose naprawdę jest winna oskarżeniom sąsiadów, czy też jest ofiarą nagonki? Film „Wredne Liściki” dostał nominację na Festiwalu w Toronto do nagrody festiwalowej: „Prezentacje specjalne”.